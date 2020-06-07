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Силовики взяли на усиленный контроль курорты в Одесской области

Новости » Общество     07.06.2020 - 13:02
Силовики взяли на усиленный контроль курорты в Одесской области
Фото: полиция (npu.gov.ua)

Они будут патрулировать в круглосуточном режиме

Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области. Планируется привлечь 500 силовиков к патрулированию территорий.

Об этом сообщает пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как отмечается, основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью.

"Основная цель правоохранителей - обеспечение общественного порядка, предупреждение и раскрытие уголовных правонарушений, оздоровление криминогенных ситуаций на территории города Одессы и Одесской области во время летнего курортного сезона", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что хотят привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут патрулировать в круглосуточном режиме.

Под усиленным вниманием правоохранителей: курорт Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.

Напомним, поскольку пандемия коронавируса внесла свои коррективы в международные путешествия, в ДАРТ ожидают роста внутреннего туризма в Украине.

Из-за этого в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Одессапляжный сезонсиловики
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