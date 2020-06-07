Силовики взяли на посилений контроль курорти в Одеській області

Фото: поліція (npu.gov.ua)

Вони патрулюватимуть в цілодобовому режимі

Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області. Планується залучити 500 силовиків до патрулювання територій.

Про це повідомляє прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень та боротьбу зі злочинністю.

"Основна мета правоохоронців - забезпечення громадського порядку, попередження і розкриття кримінальних правопорушень, оздоровлення криміногенних ситуацій на території міста Одеси та Одеської області під час літнього курортного сезону", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що хочуть залучити понад 500 правоохоронців з-поміж представників поліції, Національної гвардії та поліції охорони. Нацгвардійці та поліцейські будуть патрулювати в цілодобовому режимі.

Під посиленою увагою правоохоронців: курорт Затока, прибережні зони Золотого берега, Аркадії, Ланжерона і Лузанівки.

Нагадаємо, оскільки пандемія коронавірусу внесла свої корективи в міжнародні подорожі, ДАРТ очікують зростання внутрішнього туризму в Україні.

Через це в Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриті кордони.

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Автор: Максим Зайченко