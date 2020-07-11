Силовики за сутки выписали 235 штрафов за нарушение карантина

Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)

С начала карантина выписали штрафов на 6,6 млн гривен

Национальная полиция выписала 235 штрафов за последние сутки из-за нарушений карантина в Украине. С начала проверок составили почти 18 тысяч административных протоколов.

Об этом шла речь на совещании главы государства с представителями правительства и правоохранительных ведомств, передает пресс-служба Офиса президента.

"Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 миллиона гривен", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, в июне контролирующим органам поручили усилить проверки на предмет соблюдения карантинных ограничений после того, как в Украине зафиксировали резкий ежесуточный скачок заболеваемости COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что одобренный Кабинетом министров законопроект о штрафах за пребывание в общественных местах без маски предлагает снизить размер таких штрафов в 100 раз. Предполагается, что людей будут штрафовать на 170-255 гривен.