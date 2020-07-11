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Силовики за добу виписали 235 штрафів за порушення карантину

Київ, Субота 11 липня 2020 15:47
Силовики за добу виписали 235 штрафів за порушення карантину
Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

З початку карантину виписали штрафів на 6,6 млн гривень

Національна поліція виписала 235 штрафів за останню добу через порушення карантину в Україні. З початку перевірок склали майже 18 тисяч адміністративних протоколів.

Про це йшлося на нараді глави держави з представниками уряду і правоохоронних відомств, передає прес-служба Офісу президента.

"Нацполіція за останню добу виписала 235 протоколів у зв'язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі. В цілому з початку перевірок було складено майже 18 тис. адмінпротоколів на 6,6 мільйона гривень", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, у червні контролюючим органам доручили посилити перевірки на предмет дотримання карантинних обмежень після того, як в Україні зафіксували різкий щодобовий стрибок захворюваності на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що схвалений Кабінетом міністрів законопроект про штрафи за перебування в громадських місцях без маски пропонує знизити розмір таких штрафів у 100 разів. Передбачається, що людей будуть штрафувати на 170-255 гривень.

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