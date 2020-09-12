ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Координационный совет в Беларуси продолжит работу без президиума

Минск, Суббота 12 сентября 2020 14:13
Координационный совет в Беларуси продолжит работу без президиума
Фото: координационный совет (facebook com belrada vision)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на задержания оппозиционеров в Беларуси координационный совет оппозиции продолжит работу без президиума. Работа возможна после внесения изменений в регламент.

Об этом говорится в сообщении на сайте координационного совета.

Сообщается, что согласно изменениям, если у членов президиума нет возможности принимать решения, они принимаются основным составом совета простым большинством голосов.

"Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно. На вчерашней встрече это было подтверждено! Сам состав президиума остается прежний", - говорится в сообщении.

Отметим, в президиум входят Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. На сегодня на свободе в Беларуси остается лишь Алексиевич. Колесникова, Власова и Знак арестованы, Дылевский отбывает административный арест, Ковалькову и Латушко вынудили покинуть страну.

Напомним, ранее оппонентка действующего президента Беларуси Светлана Тихановская заявляла, что в президиум изберут новых людей.

Член президиума и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Генеральную ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусьпротестоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь