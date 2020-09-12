Координационный совет в Беларуси продолжит работу без президиума

Фото: координационный совет (facebook com belrada vision)

Несмотря на задержания оппозиционеров в Беларуси координационный совет оппозиции продолжит работу без президиума. Работа возможна после внесения изменений в регламент.

Об этом говорится в сообщении на сайте координационного совета.

Сообщается, что согласно изменениям, если у членов президиума нет возможности принимать решения, они принимаются основным составом совета простым большинством голосов.

"Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно. На вчерашней встрече это было подтверждено! Сам состав президиума остается прежний", - говорится в сообщении.

Отметим, в президиум входят Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. На сегодня на свободе в Беларуси остается лишь Алексиевич. Колесникова, Власова и Знак арестованы, Дылевский отбывает административный арест, Ковалькову и Латушко вынудили покинуть страну.

Напомним, ранее оппонентка действующего президента Беларуси Светлана Тихановская заявляла, что в президиум изберут новых людей.

Член президиума и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Генеральную ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию.