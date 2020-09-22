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Силовики разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра

Украина , Вторник 22 сентября 2020 14:56
Силовики разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра
Фото с места событий (mvs.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Силовики разоблачили схему хищения государственных денег при реконструкции теннисного центра. Сейчас экс-руководителю госпредприятия и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, в 2018 году должностные лица госпредприятия при проведении госзакупок по капитальному ремонту зданий и теннисных кортов "помогли" в победе конкретной коммерческой структуре.

"Злоумышленники "помогли" в победе указанных закупок конкретной коммерческой структуре. Поэтому был осуществлен перерасчет предоплаты в ее пользу в размере более 49 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Позже заказчик и генподрядчик подписали акты выполненных работ, однако фактически работа не была выполнена.

"В результате преступной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен, что подтверждено экспертным заключением", - говорится в сообщении.

Сейчас силовики проводят обыски у подозреваемых. Экс-руководителю госпредприятия и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области экс-чиновника облгосадминистрации подозревают в хищении более 800 тысяч гривен при реконструкции очистных сооружений в областной больнице и ремонтных работах по содержанию дорог.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили коррупционную схему на таможне.

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