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Силовики викрили схему розкрадання 20 млн гривень при будівництві тенісного центру

Україна , Вівторок 22 вересня 2020 14:56
Силовики викрили схему розкрадання 20 млн гривень при будівництві тенісного центру
Фото з місця подій (mvs.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Силовики викрили схему розкрадання державних коштів при реконструкції тенісного центру. Зараз екс-керівнику держпідприємства та директора комерційної структури повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як наголошується, у 2018 році посадові особи держпідприємства при проведенні держзакупівель по капітальному ремонту будівель і тенісних кортів "допомогли" у перемозі конкретній комерційній структурі.

"Зловмисники "допомогли" у перемозі зазначених закупівель конкретній комерційній структурі. Тому був здійснений перерахунок передоплати на її користь у розмірі понад 49 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Пізніше замовник і генпідрядник підписали акти виконаних робіт, однак фактично робота не була виконана.

"Внаслідок злочинної діяльності посадових осіб державі було завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень, що підтверджено експертним висновком", - йдеться в повідомленні.

Зараз силовики проводять обшуки у підозрюваних. Екс-керівнику держпідприємства та директора комерційної структури повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області екс-чиновника облдержадміністрації підозрюють у розкраданні понад 800 тисяч гривень при реконструкції очисних споруд в обласній лікарні та ремонтних роботах з утримання доріг.

Нагадаємо, раніше у Львівській області викрили корупційну схему на митниці.

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