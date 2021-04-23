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Силовики пришли в бизнес-центр, где находится офис Коломойского

Автор: Артур Родивилов

Сотрудники СБУ пришли в бизнес-центр, где находится офис Игоря Коломойского в Киеве. Бизнесмен сообщил, что не получал уведомлений от правоохранителей.

Об этом сообщает в Facebook журналист Михаил Ткач.

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Новости Украины Игорь Коломойский
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