Силовики прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського

Співробітники СБУ прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві. Бізнесмен повідомив, що не отримував повідомлень від правоохоронців.
Коломойський у коментарі заявив, що причин можливих обшуків не знає.
"Знаходиться в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ "Міленіум" немає. Дивиться кіно", - написав Ткач.
Нагадаємо, Господарський суд Києва 13 квітня оголосив перерву в розгляді позову екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського і компанії Triantal Investments про повернення їм акцій банку. Розгляд справи продовжиться 25 травня 2021 року.
9 квітня САП втретє закрила справу " Роттердам+". Вперше справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.
Восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було на час відновлено. Через кілька місяців воно було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.