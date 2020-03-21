Силовики припинили продаж в Україні несертифікованих тестів на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисник продавав в інтернеті несертифіковані тести за 750 гривень

Кіберполіція в Київській області запобігла продаж в інтернеті тестів на коронавірус, які не отримали декларацію про відповідність в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що фігурант справи організував продаж через месенджер. Ціна одного такого тесту становила близько 750 гривень.

"Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол і вилучили близько 300 одиниць товару. Згідно з рішенням суду, він заплатить 17 500 гривень штрафу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, цей тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. Крім цього, в Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація про відповідальну особу за введення медичних виробів для діагностики COVID-19.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше в Київській області за добу поліція становила близько 70 протоколів за порушення карантину. Більшість порушень пов'язані з припиненням підприємницької та торгівельної діяльності, а також з перевезенням неприпустимої кількості пасажирів у громадському транспорті.

Також РБК-Україна писало, що 20 березня суд у Києві виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину в Україні. Мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.