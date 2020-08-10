Силовики в Минске применили резиновые пули и водометы против митингующих

Есть раненые
В центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули. Также правоохранительные органы применили водометы.
Об этом сообщает "Наша Нива".
Несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно. Трех раненых забрала "скорая".
Также СМИ писали о применении светошумовых гранат. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, протесты в центре Минска начались после закрытия избирательных участков, митингующие считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными.
Государственный экзит-пол показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%; тогда как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.