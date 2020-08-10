Силовики в Минске применили резиновые пули и водометы против митингующих

В центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули. Также правоохранительные органы применили водометы.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно. Трех раненых забрала "скорая".

Также СМИ писали о применении светошумовых гранат. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, протесты в центре Минска начались после закрытия избирательных участков, митингующие считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными.

Государственный экзит-пол показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%; тогда как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.