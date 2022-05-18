Сильный ветер и заморозки: в Украину пришло похолодание

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в южной части умеренные дожди, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы ветра 15-20 м/сек.

В западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях ночью на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +6, днем +15 +17 градусов;

на западе ночью +3 +8 градусов, а днем +15 +18;

в восточных областях ночью +5 +9, днем +14 +17 градусов;

на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +16 +18;

в центральных областях ночью +3 +8, днем +14 +18 градусов.

Погода в Киеве

В среду в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, Днем местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +5 +7, днем +13 +15.