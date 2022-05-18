Сильный ветер и заморозки: в Украину пришло похолодание

Сегодня, 18 мая в Украину пришло существенное похолодание. Ночью в ряде регионов заморозки. Периодические дожди пройдут повсюду, кроме запада, местами шкалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью в южной части умеренные дожди, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы ветра 15-20 м/сек.
В западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях ночью на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов.
Температура воздуха составит:
В среду в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, Днем местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +5 +7, днем +13 +15.
Напомним, недавно синоптики прогнозировали заморозки на западе Украины.
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