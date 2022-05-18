Сильний вітер та заморозки: сьогодні в Україну прийшло похолодання

Сьогодні, 18 травня в Україну прийшло суттєве похолодання. Вночі у низці регіонів заморозки. Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім заходу, місцями шкали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вночі у південній частині помірні дощі, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с.
У західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.
Температура повітря складатиме:
У середу в столиці вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, Вдень місцями пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +5 +7, вдень +13 +15.
Нагадаємо, нещодавно синоптики прогнозували заморозки на заході України.
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