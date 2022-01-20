Сильный ветер и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине завтра, 21 января, будет ветреной, местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В Карпатах ожидаются метели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 21 января ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метел. На дорогах Украины будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области завтра на дорогах ожидается гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорванных конструкций зданий", - говорится в сообщении.

Кроме того, 21 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).