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Сильний вітер і хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження

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Четвер 20 січня 2022 14:57
Сильний вітер і хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження Фото: в Україні чекають сильний вітер і хуртовини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Погода в Україні завтра, 21 січня, буде вітряною, місцями очікуються пориви до 20 метрів на секунду. У Карпатах очікуються хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 21 січня вночі у західних та східних, вдень у більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина. На дорогах України буде ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області завтра на дорогах очікується ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і зірваних конструкцій будівель", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 21 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, де в країні очікуються нічні морози до -15.

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