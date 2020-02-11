Сильный ветер, метели и лавинная опасность: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине, 11 февраля ожидаются сильный ветер, метели и лавинная опасность в Карпатах. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности).

Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 400 населенных пунктов. Больше всего пострадали Львовская и Ивано-Франковская области. Кроме того, за вчерашний день из-за сильного ветра в этих регионах сорвало кровлю с более чем сотни зданий.

Отметим, накануне в результате резкой смены погодных условий во Львовской области задерживались поезда. В частности, там шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры.

Предполагается, что уже в среду, 13 февраля, в большинстве областей Украины снова похолодает, ночная температура воздуха опустится до -5. Дневная температура будет подниматься до небольших плюсовых значений.