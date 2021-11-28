Сильный ветер и дожди по всей Украине: погода на завтра

В понедельник, 29 ноября, ожидаются сильные дожди по всей Украине. Температура воздуха днем поднимется до + 9 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем во всех регионах Украины ожидаются сильные дожди. Скорость ветра будет достигать от 7 до 12 м/с. Температура воздуха составит:
Фото: сильный ветер и дожди по всей Украине (meteo.gov.ua)
В столице в понедельник целый день будет облачно и с осадками. Днем воздух прогреется от +7 до +10. Температура ночью составит от +4 до +6.
Фото: сильный ветер и дожди по всей Украине (meteo.gov.ua)