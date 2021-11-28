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Сильный ветер и дожди по всей Украине: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

В понедельник, 29 ноября, ожидаются сильные дожди по всей Украине. Температура воздуха днем поднимется до + 9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

Днем во всех регионах Украины ожидаются сильные дожди. Скорость ветра будет достигать от 7 до 12 м/с. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от +2 до + 6, а ночью - от 2 до + 4;
  • на севере днем от +12 до +15, а ночью - от +7 до +9;
  • на востоке днем от +11 до +13, а ночью - от +3 до + 5;
  • на юге днем от +7 до +10, а ночью - от +3 до + 6;
  • в центре днем от +9 до +12, а ночью - от +5 до +8.

Фото: сильный ветер и дожди по всей Украине (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в понедельник целый день будет облачно и с осадками. Днем воздух прогреется от +7 до +10. Температура ночью составит от +4 до +6.

Фото: сильный ветер и дожди по всей Украине (meteo.gov.ua)

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