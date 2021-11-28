Сильний вітер та дощі по усій Україні: погода на завтра

У понеділок, 29 листопада, очікуються сильні дощі по усій Україні. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вдень в усіх регіонах України очікуються сильні дощі. Швидкість вітру становитиме від 7 до 12 м/с. Температура повітря складе:
Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (meteo.gov.ua)
У столиці в понеділок цілий день буде хмарно та з опадами. Вдень повітря прогріється від +7 до +10. Температура вночі становитиме - від +4 до +6.
Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (meteo.gov.ua)