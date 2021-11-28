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Сильний вітер та дощі по усій Україні: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

У понеділок, 29 листопада, очікуються сильні дощі по усій Україні. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Вдень в усіх регіонах України очікуються сильні дощі. Швидкість вітру становитиме від 7 до 12 м/с. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +2 до +6, а вночі - від 2 до +4;
  • на півночі вдень від +12 до +15, а вночі - від +7 до +9;
  • на сході вдень від +11 до +13, а вночі - від +3 до + 5;
  • на півдні вдень від +7 до +10, а вночі - від +3 до + 6;
  • у центрі вдень від +9 до +12, а вночі - від +5 до +8.

Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці в понеділок цілий день буде хмарно та з опадами. Вдень повітря прогріється від +7 до +10. Температура вночі становитиме - від +4 до +6.

Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (meteo.gov.ua)

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