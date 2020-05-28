Сильный дождь и ветер: на Киев надвигается непогода

В четверг, 28 мая, на Киев надвигается непогода и ожидается значительный дождь. Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"По прогнозу синоптиков 28 мая, в Киеве ожидается значительный дождь и усиление скорости ветра до 15-20 м/с", - указано в сообщении.

Так, в КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в ведомстве дали рекомендации и в случае сильного дождя. Если он застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность; если вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Это позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Указано, что до начала осадков техника гидрослужб КК "Киевавтодор" выедет на места возможного подтопления. При этом готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Напомним, погода в Украине в четверг, 28 мая, ухудшится. Украинский гидрометцентр предупреждал, что на Украину надвигается циклон, а в некоторых регионах ожидаются значительные дожди.

Как писало РБК-Украина, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида анонсировал, что резкое потепление в Украине можно ожидать на следующей неделе.