Сильний дощ і вітер: на Київ насувається негода

У четвер, 28 травня, на Київ насувається негода та очікується значний дощ. Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"За прогнозом синоптиків 28 травня у Києві очікується значний дощ та посилення швидкості вітру до 15-20 м/с", - вказано у повідомленні.

Так, у КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також у відомстві надали рекомендації і на випадок сильного дощу. Якщо він застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева - гілки можуть становити велику небезпеку; якщо ж ви знаходитесь за кермом автомобіля - перш за все необхідно зменшити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Вказано, що до початку опадів техніка гідрослужб КК "Київавтодор" виїде на місця можливого підтоплення. При цьому готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 28 травня, погіршиться. Український гідрометцентр попереджав, що на Україну насувається циклон, а у деяких регіонах очікуються значні дощі.

Як писало РБК-Україна, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда анонсував, що різке потепління в Україні можна очікувати вже наступного тижня.