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Сильные морозы: в Украине развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева

Автор: Дмитрий Левицкий

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за прихода сильных морозов в Украину дала поручение развернуть пункты обогрева в регионах. По состоянию на сегодня в стране развернули почти 5 тысяч таких пунктов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, местные власти и спасатели развернули 4 778 пунктов обогрева. ГСЧС развернула 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Вчера за помощью в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в пункты спасателей - 77.

"По обращению органов местной власти ГСЧС может дополнительно развернуть пункты обогрева в определенных местах", - добавили в министерстве.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, гололед и морозы до -24 градусов.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды во всех областях Украины на 7 февраля.

Прогноз погоды
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