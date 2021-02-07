ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Снегопады и морозы вернулись. Сегодня погода в Украине ухудшится

Киев, Воскресенье 07 февраля 2021 10:00
Снегопады и морозы вернулись. Сегодня погода в Украине ухудшится
Фото: похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 7 февраля, на западе и юге страны ожидаются осадки. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от -7 до +4, а ночью ударят сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, снегопады сегодня покроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области. В Закарпатской, Одесской областях, а также в Крыму будет идти дождь со снегом. На остальной территории Украины - без осадков.

Снегопады и морозы вернулись. Сегодня погода в Украине ухудшится

На западе температура воздуха днем ожидается от -4 до +4, а ночью она будет составлять от -9 до +4.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от -7 до -2, а ночью от -13 до -8.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от -5 до +4. Ночью она будет в пределах -10 -1.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от -7 до -3, а ночью от -16 до -8.

Снегопады и морозы вернулись. Сегодня погода в Украине ухудшится

Напомним, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах снизится до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество похолоданиеПогода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь