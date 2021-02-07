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Сильні морози: в Україні розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву

Автор: Дмитро Левицький

Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прихід сильних морозів в Україну дала доручення розгорнути пункти обігріву в регіонах. Станом на сьогодні в країні розгорнули майже 5 тисяч таких пунктів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, місцева влада та рятувальники загалом розгорнули 4 778 пунктів обігріву. ДСНС розгорнула 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Вчора за допомогою до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до пунктів рятувальників - 77.

"На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильні снігопади, ожеледицю та морози до -24 градусів.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди у всіх областях України на 7 лютого.

Прогноз погоди
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