Сильные мира сего 24 февраля советовали сдаться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам отметил, что за 50 дней войны страна показала свою стойкость. Также многие мировые лидеры за это время продемонстрировали себя с неожиданной стороны.

"Мы отстояли большую часть нашей страны. Я вспоминаю первый день вторжения. 24 февраля мне говорили, в том числе сильные мира сего, что нет уверенности в том, выстоим ли мы. Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться", - подчеркнул Зеленский.

От также заявил, что тогда главы других государств не знали нас, не знали, насколько украинцы смелые. По мнению президента Украины, последние 50 дней показали всему миру, что мы хотим жить так, как нам этого хочется. А люди, чья армия впервые в жизни видит унитазы и крадет обычную бытовую технику, не сможет навязать украинцам своей точки зрения.