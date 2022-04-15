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Сильні світу цього 24 лютого радили здатися, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців зазначив, що за 50 днів війни країна показала свою стійкість. Також багато світових лідерів за цей час продемонстрували себе з несподіваного боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Ми відстояли більшу частину нашої країни. Я згадую перший день вторгнення. 24 лютого мені говорили, в тому числі сильні світу цього, що немає впевненості в тому, вистоїмо ми. Всі співчували. Багато радили покинути країну. Радили фактично здатися", - підкреслив Зеленський.

Від також заявив, що тоді глави інших держав не знали нас, не знали, наскільки українці сміливі. На думку президента України, останні 50 днів показали всьому світу, що ми хочемо жити так, як нам цього хочеться. А люди, чия армія вперше в житті бачить унітази та краде звичайну побутову техніку, не зможе нав'язати українцям своєї точки зору.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський