Сильні зливи та похолодання до -10: прогноз на тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Похолодання очікується наприкінці тижня

Погода в Україні наступного тижня буде дощовою та прохолодною, очікується зниження температури повітря до -10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 3 лютого

За даними синоптиків, тиждень розпочнеться з малохмарної погоди у Чернігівській та Сумській областях, на решті території збережуться дощі. Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +4 до +8, на півдні прогнозують до +10...+12. Вночі заморозків не очікується, термометри покажуть +2...+5 градусів.

Прогноз на 4 лютого

У вівторок опади відступлять зі східних та деяких центральних областей. На більшості території прогнозують дощі з мокрим снігом. Температура повітря почне знижуватися, вдень очікується від +2 до +5 градусів. Лише на півдні прогнозують до +8. Вночі також похолодає. На півночі та сході очікується до -1, на решті території від 0 до +3.

Прогноз на 5 лютого

У середу на всій території України очікуються сильні дощі з мокрим снігом. Температура повітря вдень знизиться до -1...-3 градусів. У південних областях утримається до +3...+6 градусів. Вночі прогнозують похолодання до -2.

Прогноз на 6 лютого

У четвер у всіх областях синоптики прогнозують невеликий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до -3 градусів. Вночі в Україну повернуться сильні морози. Очікується нічна температура до -4...-8 градусів, лише на півдні та сході прогнозують від -1 до -3.

Прогноз на 7 лютого

У п'ятницю в країні збережеться сніг. Температура продовжить знижуватися. Вдень термометри покажуть від +1 до -3 градусів. У західних та центральних областях вночі похолодає до -3...-7 градусів. На півночі та сході термометри вночі покажуть -6...-8 градусів, подекуди похолодає до -10.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про значну лавинну небезпеку у Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов. В горах Івано-Франківської та Закарпатської областей сьогодні можливе сходження лавин.