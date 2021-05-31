Сильные ливни накроют запад Украины, грозят подтопления

Сегодня сильные ливни в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

Из-за ливня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями. Могут быть подтопления.

Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.

В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).