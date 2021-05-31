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Сильні зливи накриють захід України, грозять підтоплення

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Через зливи на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями. Можуть бути підтоплення.

Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

В місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Зазначимо, вчора Карпати засипало снігом, в інших регіонах України йшли дощі. Також рятувальники попереджали про підтоплення.

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