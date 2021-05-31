Сильні зливи накриють захід України, грозять підтоплення

Сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС .

Через зливи на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями. Можуть бути підтоплення.

Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

В місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).