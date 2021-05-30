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Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дожди

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Карпаты, Воскресенье 30 мая 2021 11:10
Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дожди Фото: в Карпатах идет снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Карпатах 30 мая значительно ухудшилась. В горах идет снег, а температура воздуха +1.

Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.

По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1.

Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дождиФото: в Карпатах падает снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня в большинстве областей Украины, кроме южных, идут сильные дожди. Температура воздуха на западе составляет +15+17.

Напомним, сегодня из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. В целом ожидается дождь почти по всей территории Украины, местами с градом и грозами.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.

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