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Сильные дожди на западе и жара на востоке и юге: какой будет погода сегодня

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Украина, Воскресенье 29 августа 2021 10:00
Сильные дожди на западе и жара на востоке и юге: какой будет погода сегодня Фото: сильные дожди ожидаются в западных областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На погоду западной части страны влияют циклоны NICK и OVE. В воскресенье, 29 августа в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидают значительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, температура в западных областях температура ночью 9-14 градусов тепла, днем 17-22 градусов тепла.

На остальной территории страны преимущественно без осадков; температура ночью 10-17 градусов тепла, на побережье морей до 20 градусов, днем 28-33 градусов тепла, в Черниговской области - 22-27 градусов.

Сильные дожди на западе и жара на востоке и юге: какой будет погода сегодня

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Температура воздуха днем прогреется до +25-27 градусов тепла. Ночью опустится до 13-15 градусов.

Сильные дожди на западе и жара на востоке и юге: какой будет погода сегодня

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

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