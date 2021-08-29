Сильні дощі на заході та спека на сході і півдні: якою буде погода сьогодні

На погоду західної частини країни впливають циклони NICK і OVE. У неділю, 29 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікують значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура повітря вдень прогріється до +25-27 градусів тепла. Вночі опуститься до 13-15 градусів.

На решті території країни переважно без опадів; температура вночі 10-17 градусів тепла, на узбережжі морів до 20 градусів, вдень 28-33 градусів тепла, у Чернігівській області - 22-27 градусів.

За прогнозом синоптиків, температура у західних областях температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень 17-22 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.