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Сильні дощі на заході та спека на сході і півдні: якою буде погода сьогодні

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Україна, Неділя 29 серпня 2021 10:00
Сильні дощі на заході та спека на сході і півдні: якою буде погода сьогодні Фото: сильні дощі очікуються у західних областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На погоду західної частини країни впливають циклони NICK і OVE. У неділю, 29 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікують значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, температура у західних областях температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень 17-22 градусів тепла.

На решті території країни переважно без опадів; температура вночі 10-17 градусів тепла, на узбережжі морів до 20 градусів, вдень 28-33 градусів тепла, у Чернігівській області - 22-27 градусів.

Сильні дощі на заході та спека на сході і півдні: якою буде погода сьогодні

Погода в Києві

Температура повітря вдень прогріється до +25-27 градусів тепла. Вночі опуститься до 13-15 градусів.

Сильні дощі на заході та спека на сході і півдні: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

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