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Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 08:00
Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощі в Україні (РБК-Україна)

Найбільша температура очікується в Харківській, Донецькій і Луганській областях

Сьогодні, 23 червня, майже на всій території України очікуються сильні дощі та грози. Температура повітря у регіонах очікується від +20 до +29 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозами синоптиків, сьогодні у Кропивницькій, Херсонській областях та Криму очікується помірна хмарність, у всіх інших регіонах очікуються дощі та грози.

У західних областях температура вдень становитиме від +20 до +24 градусів тепла. Вночі температура опуститься до +15 +18 градусів.

У північних областях температура вдень буде в межах +26 +28 градусів, а у нічний час +16 +18 градусів тепла.

У центральних та східних областях температуру вдень передають від +24 до +29 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +19 градусів тепла.

У південних областях температура в день очікується від +25 до + 29 градусів тепла, а вночі від +16 до +20 градусів.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 23 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні йтимуть грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме +24 +29, а вночі +16 +19 градусів тепла.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 23 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 22 червня в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'яти областях.

Додамо, що синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

Також вчора в Україні було оголошено штормове попередження.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрКиївдождиобласти
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