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Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 08:00
Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря в Україні буде в межах +23 +31 градусів тепла

Сьогодні, 16 червня, майже на всій території України передають грозові дощі окрім Сумської, Харківської та Луганської областей. Температура повітря в регіонах очікується від +23 до +31 градуса тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у Сумській, Харківській та Луганській областях сьогодні очікується помірна хмарність. Усі інші регіони країни накриють дощі з грозами.

У західних областях вдень температура повітря становитиме +23 +27 градусів тепла, а вночі +13 +17 градусів.

У північних областях температура повітря вдень очікується від +26 до +29 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 +18 градусів тепла.

У центральних та східних областях температура вдень складе +25 +31 градусів тепла, а вночі буде в межах +14 +18 градусів.

У південних областях сьогодні температура вдень становитиме +23 +27 градусів. Вночі цей показник опуститься до +15 +18 градусів.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 16 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме +24 +28 градусів, а вночі +15 +18 градусів тепла.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 16 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в України синоптики повідомляли про сильний вітер і грозу.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське, негода також зруйнувала 4 мостові переходи.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрКиївдождигрозаобласти
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