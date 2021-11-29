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Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановлено судоходство

Автор: Анна Полисученко

Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановлено судоходство. Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому невозможно из-за порывов ветра и запрета высадки лоцманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов ждут прохода с севера на юг, с юга на север тоже около 100", - сказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По данным спасателей, в Крыму из-за сильного ветра произошли веерные отключения света в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.

"В связи с сильными порывами ветра, по информации "Крымэнерго", без электроэнергии находятся порядка 37 000 человек", - заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму уничтожают уникальные экосистемы полуострова.

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