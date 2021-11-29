RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через сильний вітер у Керченській протоці призупинено судноплавство

Автор: Анна Полисученко

Через сильний вітер в Керченській протоці призупинено судноплавство. Близько 200 суден чекають проходу через Керченську протоку, рух по якій неможливий через пориви вітру і заборону висадки лоцманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"З сьогоднішнього дня, незважаючи на діючий дозвіл на прохід різних суден, через заборону висадки лоцманів, неможливості висадки лоцманів, з сьогоднішнього дня де факто судноплавство Керченської протоки перекрито. Приблизно по 100 суден чекають проходу з півночі на південь, з півдня на північ теж близько 100", - сказав прес-секретар Росморрічфлоту Олексій Кравченко.

За даними рятувальників, в Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.

"У зв'язку з сильними поривами вітру, за інформацією "Крименерго", без електроенергії перебувають близько 37 000 осіб", - заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Раніше ми писали, що окупанти в Криму знищують унікальні екосистеми півострова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим