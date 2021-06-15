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Из-за сильного ветра и грозы без света остались 40 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"По состоянию на 07: 00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

А именно: в Киевской области 27 населенных пунктов без света, Черновицкой - 9 и Кировоградской - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на выходных в Киеве грузовик сбил высоковольтную металлическую опору линии электропередач (ЛЭП). Она отвечала за электропитание на Левом берегу города.

Также сообщалось, что с 15 июня КП " Киевтеплоэнерго" начинает временное испытание сетей на больших теплоисточниках, которое продлится до 2 июля. Это значит, что без горячей воды останутся все жилые дома, больничные и учебные заведения, которые находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2 и районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка".

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