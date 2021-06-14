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Часть Киева до 2 июля останется без горячей воды: список адресов

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 17:45
Часть Киева до 2 июля останется без горячей воды: список адресов Фото: в Киеве отключат гарячую воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 15 июня КП "Киевтеплоэнерго" начинает временное испытание сетей на больших теплоисточниках, которое продлится до 2 июля. Без горячей воды останутся все жилые дома, больничные и учебные заведения, которые находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2 и районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка".

Об этом пишет пресс-лужба Киевской городской государственной администрации.

"За это время на гидравлическую прочность проведут испытания сетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2, районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка". В целом это 3682 жилых дома, 63 больничных учреждения, 240 детских садов, 157 школ и 1376 ведомств", - отмечается в сообщении.

Голосеевский район

Оболонский район

Святошинский район

Соломенский район

Подольский район

Шевченковский район

Днепровский район

Деснянский район

Также узнать сроки восстановления подачи горячей воды можно из объявлений на домах, на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ или по телефону 15-57 или (044) 500-1557 (с мобильного).

Напомним, что 14 июня, советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила о повышение цен на газ на территории Украины.

В частности, РБК-Украина рассказывало о обновление тарифов на электроэнергию.

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