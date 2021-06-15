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Через сильний вітер та грози без світла залишились 40 населених пунктів

Автор: РБК-Україна

В Україні через негоду без світла залишились 40 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомили в прес-центрі ДСНС.

"Станом на 07:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях", - йдеться в повідомленні.

А саме: у Київській області 27 населених пунктів без світла, Чернівецькій – 9 та Кіровоградській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на вихідних у Києві вантажівка збила високовольтну металеву опору лінії електропередач (ЛЕП). Вона відповідала за електроживлення на Лівому березі міста.

Також повідомлялося, що з 15 червня КП "Київтеплоенерго" розпочинає тимчасове випробування мереж на великих теплоджерелах, яке триватиме до 2 липня. Це означає, що без гарячої води залишаться усі житлові будинки, лікарняні й навчальні заклади, які перебувають у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2 та районних котелень "Воскресенка" та "Микільська Борщагівка".

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