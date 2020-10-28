Во Вьетнаме из-за тайфуна эвакуируют более миллиона человек

Во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах.

Об этом сообщает Climate change news.

Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.

"Ожидается, что "Молаве" станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы", - сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.

Напомним, на Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Власти не исключают увеличения количества погибших в результате стихийного бедствия.

Напомним, в штате Луизиана (США) власть ввела чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана "Сета". Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/сек.

РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома. из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.