"Сильно сповільнилися": у ДШВ оцінили темпи просування армії РФ

Відповідаючи на запитання щодо поступового захоплення українських територій російськими військами, командувач наголосив, що нинішню ситуацію не варто порівнювати з періодами інтенсивного наступу.

"Він дуже сильно сповільнився", - зазначив Апостол, говорячи про російський наступ.

На його думку, однією з причин уповільнення є значні втрати противника, які впливають на здатність російських підрозділів підтримувати інтенсивність бойових дій.

Командувач також звернув увагу, що захоплення окремих невеликих позицій упродовж тривалого часу не обов'язково означає досягнення оперативного успіху.

"Якщо він за місяць візьме одну посадку, це ж не є якийсь оперативний успіх, на якому можна щось розвивати", - пояснив Апостол.

Водночас командувач визнав, що російська армія продовжує використовувати перевагу в людських ресурсах для підтримання наступальних дій.

Водночас, командир 82 Буковинської бригади ДШВ Єгор Ноздряков підкреслив, що на ділянці фронту за яку відповідає його бригада відсутня інфільтрація ворога.