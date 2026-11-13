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"Сильно сповільнилися": у ДШВ оцінили темпи просування армії РФ

10:16 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у ДШВ оцінили темпи просування армії РФ (Getty Images)

Темпи просування російських військ на фронті суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами війни. Попри продовження наступальних дій, противник не демонструє стрімких оперативних успіхів, які дозволяли б йому швидко розвивати наступ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

Відповідаючи на запитання щодо поступового захоплення українських територій російськими військами, командувач наголосив, що нинішню ситуацію не варто порівнювати з періодами інтенсивного наступу.

"Він дуже сильно сповільнився", - зазначив Апостол, говорячи про російський наступ.

На його думку, однією з причин уповільнення є значні втрати противника, які впливають на здатність російських підрозділів підтримувати інтенсивність бойових дій.

Командувач також звернув увагу, що захоплення окремих невеликих позицій упродовж тривалого часу не обов'язково означає досягнення оперативного успіху.

"Якщо він за місяць візьме одну посадку, це ж не є якийсь оперативний успіх, на якому можна щось розвивати", - пояснив Апостол.

Водночас командувач визнав, що російська армія продовжує використовувати перевагу в людських ресурсах для підтримання наступальних дій.

Водночас, командир 82 Буковинської бригади ДШВ Єгор Ноздряков підкреслив, що на ділянці фронту за яку відповідає його бригада відсутня інфільтрація ворога.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Гуляйпільському напрямку російські окупанти втричі збільшили кількість штурмів та почали пересуватися поодинці через потужний вогонь Сил оборони.

Водночас ЗСУ досягли успіхів на Сумському та Донецькому напрямках. Українським захисникам також вдалося зірвати низку наступальних операцій російської армії.

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Російська ФедераціяДесантно-штурмові військаВійна в Україні