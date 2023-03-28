Сильний вітер призвів до відключень електроенергії у західних областях України

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

За його словами, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, - аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - йдеться в повідомлені.

Крім того, тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями, зазначили в прес-службі.