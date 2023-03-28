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Сильный ветер привел к отключениям электроэнергии в западных областях Украины

Фото: в западных областях ветер вызвал отключения электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во вторник, 28 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей в Украине. В западных областях из-за сильного ветра - аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

По его словам, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, - аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и будут постепенно восстанавливать электроснабжение", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, пострадавших во время российских обстрелов в последние дни, отметили в пресс-службе.

Напомним, в Одессе 28 марта частично исчез свет из-за аварийного отключения на высоковольтной линии.

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