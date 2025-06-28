Сильний вітер і грози: прогноз погоди на останні вихідні червня

"Після тимчасового вітряного затишшя, коли нарешті погода схожа на літо, найближчими вихідними в Україні знову відновлюється сильний вітер", - пише Діденко.

За її даними, 27-28 червня пориви північно-західного вітру досягатимуть місцями 15-20 метрів за секунду. При цьому дощі з грозою передбачаються у східних областях, на півдні, подекуди у центральній частині та на півночі.

Західна частина України в суботу побуде в сухій погоді.

А ось у неділю в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Температура повітря знову стримана, протягом дня очікується від +21 до +25 градусів, трохи вище в суботу на півдні та сході, від +25 до +28 градусів.

Погода у Києві

У Києві в суботу та неділю - сильний північно-західний вітер. Температура повітря очікується від +20 до +22 градусів.

Місцями невеликий дощ чергуватиметься із сонячною погодою.