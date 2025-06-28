Сильный ветер и грозы: прогноз погоды на последние выходные июня

"После временного ветряного затишья, когда наконец погода похожа на лето, в ближайшие выходные в Украине снова возобновляется сильный ветер", - пишет Диденко.

По ее данным, 27-28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду. При этом дожди с грозой предполагаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере.

Западная часть Украины в субботу побудет в сухой погоде.

А вот в воскресенье в Украине вероятны периодические локальные дожди. Температура воздуха снова сдержанная, в течение дня ожидается от +21 до +25 градусов, немного выше в субботу на юге и востоке, от +25 до +28 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье - сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ожидается от +20 до +22 градусов.

Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой.