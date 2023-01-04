Сильний вітер, дощі та сніг: де завтра чекати на негоду

Так, уночі та вдень у більшості областей України пройдуть дощі, вночі у північних областях, вдень на північному сході країни з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

Вдень вітер дме зі швидкістю 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат - до 20-25 м/с, а також там очікується мокрий сніг та ожеледиця.