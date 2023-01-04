UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сильний вітер, дощі та сніг: де завтра чекати на негоду

Фото: в Україні в четвер, 4 січня, очікується погіршення погоди (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у четвер, 4 січня, очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують сніг, дощі та сильний вітер по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, уночі та вдень у більшості областей України пройдуть дощі, вночі у північних областях, вдень на північному сході країни з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

Вдень вітер дме зі швидкістю 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат - до 20-25 м/с, а також там очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та області завтра, 5 січня, очікуються сильні пориви вітру. Мешканців регіону попереджають про проблеми у русі транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода