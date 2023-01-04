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Сильный ветер, дожди и снег: где завтра ждать непогоду

Фото: в Украине в четверг, 4 января, ожидается ухудшение погоды (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в четверг, 4 января, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют снег, дожди и сильный ветер по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью и днем в большинстве областей Украины пройдут дожди, ночью в северных областях, днем ​​на северо-востоке страны с мокрым снегом, местами налипания мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Днем ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. На высокогорье Карпат - до 20-25 м/с, а также там ожидается мокрый снег и гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области завтра, 5 января, ожидаются сильные порывы ветра. Жителей региона предупреждают о проблемах в движении транспорта.

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