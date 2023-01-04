Сильний вітер, дощі та сніг: де завтра чекати на негоду
В Україні у четвер, 4 січня, очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують сніг, дощі та сильний вітер по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, уночі та вдень у більшості областей України пройдуть дощі, вночі у північних областях, вдень на північному сході країни з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.
Вдень вітер дме зі швидкістю 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат - до 20-25 м/с, а також там очікується мокрий сніг та ожеледиця.
Температура вночі від 3 до 2 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла, на заході та півдні країни до 10 градусів тепла; у східних областях вночі 0-5 морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та області завтра, 5 січня, очікуються сильні пориви вітру. Мешканців регіону попереджають про проблеми у русі транспорту.
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