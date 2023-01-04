Сильный ветер, дожди и снег: где завтра ждать непогоду
В Украине в четверг, 4 января, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют снег, дожди и сильный ветер по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, ночью и днем в большинстве областей Украины пройдут дожди, ночью в северных областях, днем на северо-востоке страны с мокрым снегом, местами налипания мокрого снега, а на дорогах гололедица.
Днем ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. На высокогорье Карпат - до 20-25 м/с, а также там ожидается мокрый снег и гололедица.
Температура ночью от 3 до 2 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, на западе и юге страны до 10 градусов тепла; в восточных областях ночью 0-5 мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области завтра, 5 января, ожидаются сильные порывы ветра. Жителей региона предупреждают о проблемах в движении транспорта.
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