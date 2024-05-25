Сильний пароль - ваш щит: рекомендації кіберполіції щодо захисту акаунтів

Раніше у МВС попередили про нову схему онлайн-шахраїв. Аферисти виманюють гроші, пропонуючи неіснуючі курси.

Також у кіберполіції дали поради, як не потрапити на гачок шахраїв, які виманюють гроші через SMS.

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