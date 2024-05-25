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Сильный пароль - ваш щит: рекомендации киберполиции по защите аккаунтов

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В наше время мошенники все чаще используют Интернет для своих преступных целей. Их мишенями становятся учетные записи граждан в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-сервисах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Завладев аккаунтами в социальных сетях, мошенники могут получить доступ к личной информации, шантажировать владельца, рассылать спам или даже похитить средства.

Сегодня для пользования многими онлайн-сервисами нам нужны учетные записи. Слабый пароль может легко попасть в руки хакеров, которые затем смогут получить доступ к вашей электронной почте, банковским счетам, социальным сетям и другой важной информации.

Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов при создании паролей и пользовании учетными записями:

  • для создания пароля используйте не менее 8 символов, в том числе заглавные (АБВ) и прописные (абв) буквы, цифры и специальные символы (~, %; =, > и т.д.).Комбинации типа "123456", "11111", "qwerty", "рassword", "abc123", "admin" не являются надежными паролями;
  • придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи;
  • не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения;
  • воздерживайтесь от использования в качестве паролей фраз ежедневного обихода (цитаты, лозунги, названия произведений и т.д.);
  • немедленно меняйте пароли в случае подозрения на компрометацию;
  • не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера;
  • не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним лицам;
  • обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно;
  • перед введением авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта - неточность даже в один символ может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе;
  • регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;
  • используйте только лицензионное программное обеспечение. В случае необходимости установите антивирусное программное обеспечение и настройте его регулярное обновление.  

Ранее в МВД предупредили о новой схеме онлайн-мошенников. Аферисты выманивают деньги, предлагая несуществующие курсы.

Также в киберполиции дали советы, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.

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