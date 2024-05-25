Сильный пароль - ваш щит: рекомендации киберполиции по защите аккаунтов

Ранее в МВД предупредили о новой схеме онлайн-мошенников. Аферисты выманивают деньги, предлагая несуществующие курсы.

Также в киберполиции дали советы, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.

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